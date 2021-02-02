Andre Poko, Altay'a transfer oldu!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Andre Poko'yu transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Andre Poko, Altay'a transfer oldu!
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02 Şubat 2021 00:36
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, en son Göztepe'de forma giyen Andre Poko'yu kadrosuna dahil etti.

Sezon başında Göztepe kadrosunda yer alan ve sarı-kırmızılı ekibin sözleşmesini 24 Kasım 2020'de feshettiği Andre Poko, sezon sonuna kadar Altay'la sözleşme imzaladı.

Türkiye kariyerinde Kardemir Karabükspor ve Göztepe formaları giyen 27 yaşındaki Gabonlu oyuncu, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 105 maçta 2 gol attı.



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