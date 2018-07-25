Andre Pirlo, yeşil sahalara geri dönüyor!

Uzun yıllar Juventus ve Milan formalarını terletmesinin ardından Amerika'ya giden ve orada futbol yaşantısını sonlandıran Andrea Pirlo, futbola geri dönüyor.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre efsane orta saha İtalya Milli Takımı'nda, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin yardımcısı olacak.
39 yaşındaki Pirlo, geçtiğimiz yıl Amerika MLS Ligi ekiplerinden New York City'de futbol yaşantısını sonlandırmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre efsane orta saha İtalya Milli Takımı'nda, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin yardımcısı olacak.
39 yaşındaki Pirlo, geçtiğimiz yıl Amerika MLS Ligi ekiplerinden New York City'de futbol yaşantısını sonlandırmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın