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Andre Pirlo, yeşil sahalara geri dönüyor!

İtalyan efsanesi Andre Pirlo, İtalya'da futbola geri dönüyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Andre Pirlo, yeşil sahalara geri dönüyor!
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25 Temmuz 2018 15:08
Uzun yıllar Juventus ve Milan formalarını terletmesinin ardından Amerika'ya giden ve orada futbol yaşantısını sonlandıran Andrea Pirlo, futbola geri dönüyor.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre efsane orta saha İtalya Milli Takımı'nda, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin yardımcısı olacak.

39 yaşındaki Pirlo, geçtiğimiz yıl Amerika MLS Ligi ekiplerinden New York City'de futbol yaşantısını sonlandırmıştı.

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