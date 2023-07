Andre Onana yeni kulübünü açıkladı

Geçtiğimiz sezon Inter'le, Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve bu yolda yaptığı kurtarışlarla taraftarın sevgilisi haline gelen Andre Onana takımdan ayrıldığını açıkladı.



Onana sosyal medya'da yaptığı açıklamada Manchester United'a transfer olacağını açıkladı.



"INTER HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"



Sosyal medya hesabından ayrılık mesajı yayınlayan Onana, "Bir vedanın bu kadar zor olabileceğini tahmin edemezdim. Bir yıl önce takıma transfer oldum, birçok insan bana bu kulübün ve bu şehrin özel bir şeyi olduğunu söyledi. Şimdi onaylayabilirim. San Siro'ya ve şehre aşık oldum. Ancak şimdi Manchester United'da yeni bir yolculuğa başlamam için iyi bir zaman. Sizi özleyeceğimi biliyorum. Tüm Interlilere sonsuz teşekkürler. Oyuncular gelir ve gider ama kulüp her zaman kalır ve Inter her şeyin ve herkesin üstündedir." sözleriyle taraftarlara veda etti.



41 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 41 resmi maça çıkan Andre Onana bu karşılaşmalarda 36 gol yerken 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.