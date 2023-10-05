Andre Onana'ya sürpriz destek

Manchester United'ın eski futbolcularından Dimitar Berbatov, Andre Onana'ya destek verdi ve "Kesinlikle 1 numara olacak" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Andre Onana'ya sürpriz destek
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05 Ekim 2023 16:49
Manchester United'da performansı eleştirilere neden olan Andre Onana'ya sürpriz bir destek geldi.

Kulübün eski oyuncusu Dimitar Berbatov, Kamerunlu file bekçisi için "Kesinlikle 1 numara olacak" yorumunda bulundu.

Berbatov, "Kaleci pozisyonu; zor, garip ve hassas bir pozisyon. Kaleciler bir bakıma farklı bir tür. Onana kesinlikle 1 numara olacak. Ancak kendisine olan güveni hata yapmasına neden oluyor. Bunu Galatasaray maçındaki vücut dilinden de anlayabilirsiniz" dedi.

Manchester United, yaz transfer döneminde 27 yaşındaki kaleciyi Inter'den 52.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

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