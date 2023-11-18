Andre Onana için şok iddia!

Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Galatasaray Kulübü Kongre Üyesi Kerim Bahadır Şeker, Onana'nın Galatasaray'la İstanbul'daki oynanacak maça gelmemek için sakatlık numarası yaptığını iddia etti.



Kerim Bahadır Şeker'in paylaşımı şu şekilde:



"Manchester United Kalecisi, Andre Onana sakatlanma rolü yapıyor. Türkiye'de tutuklanacağını bildiği için, İstanbul'daki Galatasaray maçına gelmemek adına rol yapıyor!



Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran Andre Onana isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur!



Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut."



MİLLİ MAÇTA SAKATLIK YAŞADI



Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre, Kamerun'un, Mauritius ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan 27 yaşındaki Andre Onana'nın omzunda bir sorun olduğu belirtildi. Ancak Onana'nın bu sakatlığının çok ciddi olmadığı kaydedildi.



Onana'nın, Manchester United'ın milli ara sonrası oynayacağı maçlara yetişmesi bekleniyor.



Manchester United, milli ara sonrası 26 Kasım'da Everton ile karşılaşacak. İngiliz temsilcisi, daha sonra ise 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.





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