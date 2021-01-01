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Andre Iguodala'ya göre NBA'in liderleri

Miami Heat veteranı Andre Iguodala, NBA'deki en iyi liderler olarak seçtiği oyuncuları belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat veteranı Andre Iguodala, NBA'deki en iyi liderler olarak seçtiği oyuncuları belirtti.

Şu anda NBA'de bulunan oyunculardan sadece birkaçı 15 yıl veya daha uzun süredir ligde yer alıyor. Udonis Haslem, JJ Redick, LeBron James ve birkaç diğerinden ayrı olarak parlayan bir diğer isim de Iguodala.

Yakın zamanda yaptığı bir röportajda Iguodala, ligin en üst düzey liderleri olarak seçimlerini şu şekilde açıkladı:

"Tabii ki LeBron onlardan biri. Carmelo Anthony gerçekten çok iyidir ve tüm ligdeki oyuncuların kendisine gerçekten saygı duymasından dolayı, lige geri dönüş yapmadan önce boşta kaldığı için onun adına üzülmüştüm. Rajon Rondo da bir diğer örnektir, çünkü nereye giderse gitsin, takımındaki oyuncularla bağlantı kurma şekli gerçekten bulaşıcıdır; Paul Millsap de başka bir örnek."


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