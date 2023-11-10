Andre Iguodala, NBPA'in genel menajeri oldu!

Eski NBA oyuncusu Andre Iguodala'nın, Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası'nın (NBPA) genel menajeri olarak atandığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Andre Iguodala, NBPA'in genel menajeri oldu!
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10 Kasım 2023 11:56
Eski NBA oyuncusu Andre Iguodala'nın, Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası'nın (NBPA) genel menajeri olarak atandığı bildirildi.

Iguodala, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin açıkladığı üzere NBPA'in genel menajer rolünü üstlenecek.

Iguodala'nın, sendikanın başında iki yıldan kısa bir süre kaldıktan sonra istifa eden Tamika Tremaglio'nun yerine görevi devraldığı belirtildi.

19 yıllık kariyerinin ardından geçtiğimiz ay resmi olarak emekliye ayrılan Iguodala, özellikle Golden State Warriors'ın dört kez NBA şampiyonluğunu elde etmesine önemli katkılarda bulunmuştu.

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