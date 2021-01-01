Andre Drummond, yalnızca 1-2 maç kaçıracak!

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond'ın, ayak parmağı sakatlığı nedeniyle 1-2 maç kaçıracağı bildirildi.



LA ekibiyle oynadığı ilk maçında ayak başparmağını sakatlamış olan Drummond, Lakers için yakın zamanda geri dönebilecek.



ESPN'den Dave McMenamin ve Adrian Wojnarowski'ye göre, veteran pivotun sakatlığı nedeniyle bir veya iki maç kaçırması bekleniyor.



Lakers, sakatlıklar nedeniyle halihazırda LeBron James ve Anthony Davis'ten yoksun durumda. Drummond, Lakers ile ilk maçına 31 Mart'ta Milwaukee Bucks'a karşı çıkmıştı.



