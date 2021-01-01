Andre Drummond, Lakers'ta kalmak istiyor!

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Lakers'ta kalmak istediğini açıkladı.



Drummond'ın gelecek sezon için gideceği yer henüz bilinmezken, tecrübeli pivot, LeBron James ile oynamaya devam etmek için Lakers ile yeni bir sözleşme imzalamayı umduğunu söyledi.



Drummond, "Lakers All Day Everyday" programında yaptığı röportajda, James gibi efsanevi bir oyuncuyla olan bağın Lakers'ta kalmak istemesinin başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtti:



"LeBron James ile birlikte oynamak bambaşka bir şey. Dünyanın en iyi oyuncusuyla oynamak, her çocuğun hayalidir.



Kariyerimde ona karşı oynamak yerine beraber oynamak için inanılmaz bir dönemdeyim. Umarım işler yolunda gider ve tekrar bir kontrat imzalayabiliriz."



