Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Andre Drummond, Lakers siftahında sakatlandı!

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, dün gece ayak parmağından sakatlanarak Milwaukee Bucks karşısında oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, dün gece ayak parmağından sakatlanarak Milwaukee Bucks karşısında oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Üçüncü çeyrekte sakatlanan Drummond, maça bir daha geri dönmedi.

Lakers ile ilk maçında Drummond, 14 dakikada 2/6 şut isabetiyle 4 sayı, 1 ribaund, 2 asist ve 1 blok kaydetti.

Spectrum Sportsnet'ten Mike Trudell'e göre röntgen sonuçları negatif gelen Drummond, nasıl sakatlandığını açıkladı ve durumunun günden güne değerlendirileceğine inandığını belirtti:

"Drummond, röntgen sonuçlarının negatif olduğunu görmekten mutlu olduğunu söyledi ve bu durumun günden güne değerlendirilecek bir şey olduğunu belirtirken, ayak tırnağına buz sürüp saracağını açıkladı. Bunun çok acı verici olduğunu da sözlerine ekledi. Sonuç olarak, şu anda sandaletle geziyor."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal