Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, dün gece ayak parmağından sakatlanarak Milwaukee Bucks karşısında oyunu terk etmek zorunda kaldı.



Üçüncü çeyrekte sakatlanan Drummond, maça bir daha geri dönmedi.



Lakers ile ilk maçında Drummond, 14 dakikada 2/6 şut isabetiyle 4 sayı, 1 ribaund, 2 asist ve 1 blok kaydetti.



Spectrum Sportsnet'ten Mike Trudell'e göre röntgen sonuçları negatif gelen Drummond, nasıl sakatlandığını açıkladı ve durumunun günden güne değerlendirileceğine inandığını belirtti:



"Drummond, röntgen sonuçlarının negatif olduğunu görmekten mutlu olduğunu söyledi ve bu durumun günden güne değerlendirilecek bir şey olduğunu belirtirken, ayak tırnağına buz sürüp saracağını açıkladı. Bunun çok acı verici olduğunu da sözlerine ekledi. Sonuç olarak, şu anda sandaletle geziyor."



