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Andre Drummond, Lakers ile resmi olarak anlaştı!

Los Angeles Lakers, pivot Andre Drummond ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, pivot Andre Drummond ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

27 yaşındaki oyuncu, Cleveland Cavaliers tarafından kontratı ödendikten sonra serbest bırakılmış ve adı Boston Celtics ve New York Knicks de dahil olmak üzere birden fazla takımla takas dedikodularına karışmıştı.

Drummond, bu sezon oynadığı 25 maçta 17.5 sayı, 13.5 ribaund, 1.6 top çalma ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı ve Cavaliers ekibi uygun bir takas arayışında olduğu süreçte, kendisini 14 Şubat'tan beri kadro dışında tutmuştu.


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