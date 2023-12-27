Andre Breitenreiter'den Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Andre Breitenreiter, siyah-beyazlıların başına geçmeyi düşünmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Andre Breitenreiter'den Beşiktaş açıklaması!
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27 Aralık 2023 17:04
Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Andre Breitenreiter'den siyah-beyazlılar için açıklama geldi.

Breitenreiter, açıklamasında "Beşiktaş heyecan verici bir kulüp ve teknik direktör adaylarından olmak gururlandırdı. Genel durumun kapsamlı bir analizinden sonra, böyle bir adımın şu anda benim için söz konusu olmadığı sonucuna vardım." ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki teknik adam kariyerinde; TSV Havelse, Paderborn, Schalke, Hannover 96, Zürich ve Hoffenheim'da görev yaptı.

Breitenreiter, Şubat 2022'de Hoffenheim'dan ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.

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