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Andre Ayew'in nadir görülen o müthiş özelliği

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'in farklı bölgelerde etkili oynayabilmesi, sarı-lacivertlileri oldukça sevindirdi.

Kaynak: Milliyet
Andre Ayew'in nadir görülen o müthiş özelliği
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28 Temmuz 2018 10:16
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew özellikleri ve kariyeriyle şimdiden göz önüne çıkmaya başladı. Ganalı yıldız mevkisel anlamda sahip olduğu joker görüntüsüyle de heyecan yarattı.

2007'den bu yana profesyonel kariyerini sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, 11 yıllık süreçte toplam 6 farklı bölgede forma giydi. Marsilya, Swansea, West Ham ve Gana Milli Takımı ile kariyerinin en önemli tecrübelerini elde eden Ayew, sol kanattaki aktifliğiyle öne çıksa da sağ kanat, forvet, forvet arkası, merkez orta saha ve sol bekte de şans buldu.

Bilhassa Marsilya'da teknik direktör Marcelo Bielsa ile beraber sol bek konusunda ciddi deneyimler elde eden başarılı yıldız, birçok mücadelede sol kanadı tek başına kontrol etti.

Fenerbahçe'de de 4-3-3 sisteminde sol kanatta ciddi anlamda görev alması beklenen Ayew'in sol bek alternatifi ve forvete takviye olması da düşünülüyor.

3-4-3 ve 4-3-3 sistemlerine aşina olan Andre Ayew'in kariyer boyunca mevkisel detayları da şöyle: Sol kanat-184 maç, sağ kanat-37 maç, forvet-21 maç, forvet arkası-28 maç, merkez orta saha-15 maç ve sol bek-3 maç.

Gana Milli Takımı ile de benzer şekilde mevkisel anlamda çok yönlü olan tecrübeli yıldız, özellikle 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda kadroda yer alırken, merkez orta saha, forvet, sol-sağ kanat ve oyun kurucu olarak 4 farklı bölgede yer aldı.



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