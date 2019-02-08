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Andre Ayew'in deplasman motivasyonu: "İlk olsun"

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, deplasmandaki ilk golünü Kayserispor'a atmak istiyor.

Kaynak: Türkiye
Andre Ayew'in deplasman motivasyonu: 'İlk olsun'
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08 Şubat 2019 08:20
Fenerbahçe formasıyla 5 defa ağları havalandıran Andre Ayew deplasmanda ilk golünü Kayseri'ye atmak istiyor.

Son haftalarda düşen performansı sebebiyle eleştirilen Ganalı yıldız 3 kulvarda 25 kere sahne alırken bütün gollerini ligde attı ve bunların hepsini Kadıköy'de gerçekleştirdi.

Ayew tek asistini de Kadıköy'deki Trnava maçında yaptı.

KARTLAR KORKUTUYOR

Fenerbahçe galibiyet serisini Kayseri'de sürdürmek istiyor.

Ersun Yanal'ın koyduğu hedef ise Kayseri, Konya, Beşiktaş, Rize, Başakşehir serisini kayıpsız geçmek. Ancak Soldado, Isla, Ayew, Neustädter, Elif ve İsmail'in ceza sınırında olması hocayı endişelendiriyor.

Yanal, sürekli olarak oyuncularını gereksiz kart görmemeleri için uyarıyor.

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