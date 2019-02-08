KARTLAR KORKUTUYOR

Fenerbahçe formasıyla 5 defa ağları havalandıran Andre Ayew deplasmanda ilk golünü Kayseri'ye atmak istiyor.Son haftalarda düşen performansı sebebiyle eleştirilen Ganalı yıldız 3 kulvarda 25 kere sahne alırken bütün gollerini ligde attı ve bunların hepsini Kadıköy'de gerçekleştirdi.Ayew tek asistini de Kadıköy'deki Trnava maçında yaptı.Fenerbahçe galibiyet serisini Kayseri'de sürdürmek istiyor.Ersun Yanal'ın koyduğu hedef ise Kayseri, Konya, Beşiktaş, Rize, Başakşehir serisini kayıpsız geçmek. Ancak Soldado, Isla, Ayew, Neustädter, Elif ve İsmail'in ceza sınırında olması hocayı endişelendiriyor.Yanal, sürekli olarak oyuncularını gereksiz kart görmemeleri için uyarıyor.