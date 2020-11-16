Andre Ayew'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı

Kariyerini İngiltere'de sürdüren Andre Ayew'in yeni adresi Suudi Arabistan olabilir.

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Andre Ayew'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı
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16 Kasım 2020 20:15
Kariyerini İngiltere Championship'te sürdüren Andre Ayew'e Al-Ahli takımı talip oldu. Arabistan ekibi, 2018/2019 sezonunda Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncusu için devreye girdi.

Al-Ahli, Ocak transfer döneminde oyuncuyu takımına katmak istiyor.

TEKNİK DİREKTÖRLERİ BEĞENDİ

Suudi Arabistan ekibinde teknik direktör Vladan Milojevic, Gana ile Sudan arasında oynanan Afrika Ulsular Kupası eleme maçında izlediği Ayew'e hayran kaldı.

30 yaşındaki Ayew, Türkiye'de Fenerbahçe forması giydiği dönemde 38 resmi maça çıktı. Kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 5 gol ve 2 asist katkı sağladı.




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