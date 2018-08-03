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Andre Ayew tüm dikkatleri topladı

Andre Ayew'in Fenerbahçe'deki ilk günleri ve Cocu ile yakaladığı uyum dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Milliyet
Andre Ayew tüm dikkatleri topladı
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03 Ağustos 2018 03:53
Sezonun en flaş transferlerinden olan Andre Ayew'in Fenerbahçe'deki günleri beklediğinden daha iyi başladı. Gana basınına yansıyan haberlerde, Ayew'in ilk 3 günü detaylıca verildi.

İlk olarak Ayew'in İstanbul'a yerleşircesine birçok bavulla geldiği aktarıldı. Ardından ayağının tozuyla antrenmanlara başladığı belirtilen 29 yaşındaki futbolcunun, yeni teknik patronu Phillip Cocu ile de iyi bir uyum yakaladığı vurgulandı.

Ardından yıldız ismin takımla da kaynaştığı, eski arkadaşı Valbuena ile buluştuğu ve İstanbul'la tanıştığı aktarıldı. Ayew için esas gelişmenin gelir gelmez ilk 11'de başladığı, 20 numaralı formasıyla Kadıköy'de taraftarlar tarafından sıcak karşılanmasının olduğu dile getirildi.

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