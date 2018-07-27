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Andre Ayew tamam! İşte sıradaki transfer...

Ganalı yıldızı Andre Ayew'e kavuşan Fenerbahçe'de gözler savunma bölgesine çevrildi. Oraya da kiralık takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, transfer defterini kapatacak.

Kaynak: Vatan
Andre Ayew tamam! İşte sıradaki transfer...
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27 Temmuz 2018 08:26

Başkan Ali Koç salı akşamı katıldığı 'Camiaya sesleniş' programında mali durumun beklenildiğinden kötü olduğunu, buna karşın transfer yapacaklarını söylerken bu sözünü çok kısa süre içerisinde tuttu.

Geçen sezon kiralık olarak Vincent Janssen'in maliyetinin el yakmasından dolayı bu transferden vazgeçen sarı-lacivertliler, Fernandao'yu da Al Wahda'ya yollamıştı. Hal böyle olunca elde sadece Roberto Soldado kalırken, İspanyol santfor da yaşadığı sakatlıklardan ötürü bir süredir oynayamıyordu.

BU durum transferde önceliğin 3. bölgeye verilmesine neden oldu. Sportif direktör Damien Comolli'nin uzun uğraşları sonucu Swansea Kulübü'nü ikna eden sarı-lacivertli idareciler, oyuncuyu 1 yıllığına kiraladılar.

Ganalı yıldız dün Koç Grubu'na ait özel uçakla İstanbul'a gelirken bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini F.Bahçe'ye bağlayacak imzayı atacak.

BELKİ FIRSAT TRANSFERİ

Direkt 11 oynayacak ilk transferini yapan Kanarya, 2.'si için de girişimlere başladı.

Sarı-lacivertliler ikinci bombasını savunma bölgesi için patlatacak. Teknik direktör Cocu ile kafa kafaya veren Comolli, bol alternatifli listede ciddi elemeler yaptı. Kalan isimlerle direkt temas kurulurken bu transferin de kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Orta saha ve kanat bölgelerine herhangi bir hamle yapılması beklenmezken fırsat transferi haricinde eylül ayına kadar bir hareketlilik yaşanmayacak gibi duruyor.

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