Andre Ayew: "Luis Suarez Gana'nın hayalini yıktı"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ganalı Andre Ayew, 2010 Dünya Kupası'nda Uruguay ile karşı karşıya geldikleri çeyrek final maçında Luis Suarez'in ağlara giden topu eliyle çıkarması üzerine yaptığı açıklamada "Suarez Ganalıların hayalini yıktı" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Andre Ayew: 'Luis Suarez Gana'nın hayalini yıktı'
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14 Nisan 2022 21:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Andre Ayew, 2010 Dünya Kupası'nda Uruguay'a elendikleri maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ganalı futbolcu Luis Suarez'in topu ellerini kullanarak çizgiden çıkarmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmişte de söylemiştim onun yerinde ben olsaydım aynısı kesinlikle yapardım." dedi.

Luis Suarez'in Ganalıların hayallerini yıktığını belirten Ayew, "Bizim ve tüm Afrikalıların hayalini öldürdü. Biz Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olabilirdik. Oraya ulaşamamak her zaman içimizde bir yara olarak kalacak."

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "O da kendi ülkesi için bunu yaptı. Geçmişe takılıp kalmamak lazım. İyi oynayarak Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı olmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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