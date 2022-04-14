Andre Ayew: 'Luis Suarez Gana'nın hayalini yıktı'

Fenerbahçeli eski futbolcu Andre Ayew, 2010 Dünya Kupası'nda Uruguay'a elendikleri maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Ganalı futbolcu Luis Suarez'in topu ellerini kullanarak çizgiden çıkarmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmişte de söylemiştim onun yerinde ben olsaydım aynısı kesinlikle yapardım." dedi.



Luis Suarez'in Ganalıların hayallerini yıktığını belirten Ayew, "Bizim ve tüm Afrikalıların hayalini öldürdü. Biz Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olabilirdik. Oraya ulaşamamak her zaman içimizde bir yara olarak kalacak."



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "O da kendi ülkesi için bunu yaptı. Geçmişe takılıp kalmamak lazım. İyi oynayarak Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı olmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.





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