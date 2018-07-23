Andre Ayew kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe, Ayew'i transfer etti mi?

Fenerbahçe, Andre Ayew'i transfer etti mi? sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Fenerbahçe, Andre Ayew'i kadrosuna kattı mı? Andre Ayew kimdir ve kaç yaşında? İşte Andre Ayew hakkında tüm detaylar...

23 Temmuz 2018 02:52
Andre Ayew kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe, Ayew'i transfer etti mi?
Andre Ayew hakkında tüm bilgiler burada!Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Swansea City'nin yıldızı Andre Ayew ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtildi. Peki Andre Ayew kaç yaşındadır ve hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe'de transfer hakkında resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar... ANDRE AYEW KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gana asıllı Andre Ayew 1989 Fransa'da doğdu. Futbola 1860 Münih takımının altyapısında başladı. 1998'e kadar burada top oynayan Ayew, 1999'da Gana'da babasının sahip olduğu Nania kulübünde top koşturmaya devam etti. 6 yıl burada top oynayan 28 yaşındaki futbolcu 2005 yılında Fransa'ya geri döndü ve Marsilya alyapısına gitti. Burada 2007 yılında profesyonel olan Ayew beklediğini bulamadı ve 2008'de Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.

2010 yılında tekrar Marsilya'ya dönen başarılı futbolcu takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Sergilediği futbolla büyük kulüplerin dikkatini çeken Ganalı futbolcu. Marsilya forması altında 209 maçta 60 gol ve 25 asist üretti.

2015 yılında Swanse City'e bonservissiz transfer olan Andre Ayew bir yılın ardından 24.1 milyon bonservis bedeliyle West Ham United'a transfer oldu ama beklenen performansı sergileyemedi. 2018'İn Ocak ayında Swansea eski öğrencisi için 22,8 milyon geri ödeyerek takıma dahil etti.

Asıl mevkii sol kanat olan Andre Ayew on numara ve sağ kanatta da görev alabiliyor..


FENERBAHÇE, ANDRE AYEW'İ TRANSFER ETTİ Mİ?
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin, Swansea City'de forma giyen Andre Ayew transferinde mutlu sona yaklaştığı kaydedildi.

BiP Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, forvet ve kanatlarda oynayabilen Andre Ayew'i kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

MALİYETİ 4.7 MİLYON EURO

Swansea City'e kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Andre Ayew'e ise 1 yıllığına 3.2 milyon euro ödeme yapacağı bilgisi verildi.

West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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