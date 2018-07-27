ALİ KOÇ'UN UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ

ANDRE AYEW'İN İSTATİSTİKLERİ

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Fenerbahçe, yeni transferi Andre Ayew'in imza töreniyle ilgili açıklama yaptı.İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:"Yeni transferimiz Andre Ayew'in imza töreni ve basın toplantısı, bugün saat 14:00'te yapılacaktır.İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin Swansea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Ganalı oyuncuyu taşıyan uçak, 19:45'te istanbul'a indi.Swansea City'nin Ayew'e Fenerbahçe ile transfer görüşmesine izin vermesinin ardından Koç Grubu'na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrıldı. Ali Koç'a ait TC-KMR kuyruk tescilli uçak Ayew'i Avusturya'nın Innsbruck Havalimanı'ndan aldı ve İstanbul'a gelindi.West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.