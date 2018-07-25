Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Andre Ayew için sarı lacivertlilere rakip çıktı. Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic'in Ganalı yıldıza talip olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin bir yıllık kiralama teklifi yaptığı ve transferde mutlu sona yaklaştığı Ayew için Celtic'ten gelen teklifin detayları ise belirlenmedi.
RODGERS İKNA TURUNDA
Celtic teknik direktörü Rodgers'ın Ayew'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken Ayew'in vereceği cevap beklenmeye başladı.
Swansea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist kaydetti.
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Fenerbahçe'nin bir yıllık kiralama teklifi yaptığı ve transferde mutlu sona yaklaştığı Ayew için Celtic'ten gelen teklifin detayları ise belirlenmedi.
RODGERS İKNA TURUNDA
Celtic teknik direktörü Rodgers'ın Ayew'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken Ayew'in vereceği cevap beklenmeye başladı.
Swansea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist kaydetti.
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