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Andre Ayew için sürpriz İskoçya iddiası!

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği Andre Ayew için devreye Celtic'in girdiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Andre Ayew için sürpriz İskoçya iddiası!
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25 Temmuz 2018 17:59
Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Andre Ayew için sarı lacivertlilere rakip çıktı. Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic'in Ganalı yıldıza talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin bir yıllık kiralama teklifi yaptığı ve transferde mutlu sona yaklaştığı Ayew için Celtic'ten gelen teklifin detayları ise belirlenmedi.

RODGERS İKNA TURUNDA

Celtic teknik direktörü Rodgers'ın Ayew'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken Ayew'in vereceği cevap beklenmeye başladı. 

Swansea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist kaydetti.

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