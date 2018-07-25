'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alaniçin sarı lacivertlilere rakip çıktı. Brendan Rodgers yönetimindeki'in Ganalı yıldıza talip olduğu belirtildi.Fenerbahçe'nin bir yıllık kiralama teklifi yaptığı ve transferde mutlu sona yaklaştığı Ayew için Celtic'ten gelen teklifin detayları ise belirlenmedi.Celtic teknik direktörü Rodgers'ın Ayew'i ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken Ayew'in vereceği cevap beklenmeye başladı.Swansea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist kaydetti.