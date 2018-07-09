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Andre Ayew için Beşiktaş'ın transfer planı!

Ryan Babel'in Flamengo'ya transfer olma ihtimaline karşılık Beşiktaş, Hollandalı yıldızın yerini başka bir yıldızla doldurmayı planlıyor. Siyah-Beyazlılar, Ganalı forvet Andre Ayew ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kaynak: Güneş
Andre Ayew için Beşiktaş'ın transfer planı!
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09 Temmuz 2018 08:58
Transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ın ismi Ganalı yıldız Andre Ayew'le anılıyor. Son bir haftadır Gana başta olmak üzere Afrika'nın önde gelen haber siteleri Ayew&Beşiktaş flörtünü manşetlerinden düşürmüyor. Transfer komitesinin bir süredir temas halinde olduğu 28 yaşındaki forveti İstanbul'a getireceği iddia edildi. Prensip anlaşmasına varılan Ayew'in kısa bir süre içinde imzayı atacağı iddialar arasında… Ayew transferinin gerçekleşmesi ise Babel'in satışına bağlı.

SWANSEA ELDEN ÇIKARIYOR

Premier Lig ekiplerinden Swansea City'nin devre arasında 22.8 milyon euro ödeyip West Ham United'dan tapusunu aldığı kanat forveti, Galler ekibiyle küme düşmüştü. İngiliz basınına göre, mecburi küçülmeye giden Swansea City pahalı yıldızlarını elden çıkarmak istiyor. En pahalı futbolcusu konumundaki Andre Ayew için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Galliler, Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etti. Yıldız futbolcuyla büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen görüşmelerde ise sona gelindi.

PARA KAZANDIRARAK GİDECEK

2106-17 sezonun devre arasında La Liga ekibi Deportivo la Coruna'dan bedavaya alınan ve gösterdiği müthiş performansla Hollanda Milli Takımı'na geri dönen Ryan Babel için Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'dan 4 milyon euroluk bir teklif geldi. Başkan Fikret Orman'ın, "Bedava aldık, büyük katkı sağladı, şimdi de kulübe ciddi para kazandıracak" düşüncesinde olduğu ve rakamın 5-6 milyon euro seviyelerine gelmesi halinde transfere onay vereceği öğrenildi.

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