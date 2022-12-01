Andre Ayew: 'Elimizden geleni yapacağız'

Ganalı futbolcu Andre Ayew, Dünya Kupası öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Ayew yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası sahnesine geri döndük. Bundan daha mutlu olamazdık. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 2018 bizim için bir hayal kırıklığıydı." dedi.



İki Dünya Kupası'nda oynadığını ve çok şey öğrendiğini dile getiren deneyimli oyuncu, "Farklı nesillerle büyüdüm ve oynadım. Onlardan çok şey öğrendim. Kendimi bu seviyede oynayacak kadar güçlü ve formda hissediyorum. Ülkemi elemelere götürme onuruna eriştim. Hayatın her anından keyif alıyorum." şeklinde konuştu.



Gruptaki takımların zorluğundan bahseden Ayew, "Portekiz favori ülkelerin başında geliyor. Ronaldo gibi dünyanın en iyi oyuncularından birini söylemiyorum bile. İnsanların beklentilerini karşılamamız gerekiyor. Sahada tüm mücadelemizi vereceğiz. Portekiz dışında grubumuzdaki takımlar aynı seviyede diye düşünüyorum." ifadelelerini kullandı.



