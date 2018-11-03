Andre Ayew: 'Donk'un hareketinden memnun değiliz'

'nin Ganalı oyuncusuile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Hayatını kaybeden genç taraftarı hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Biz böyle geri dönüşlere alışığız. Öncelikle takım olarak büyük bir üzüntü yaşıyoruz. 22 yaşındaki bir taraftarımız ölmüş. Bu durumlar tabii ki futbolun önüne geçiyor. Hayatta bazı şeyler futboldan daha önemlidir. O da bizim ailemizin bir parçasıydı. Bizim bir taraftarımızdı. O yüzden bu maçı yorumlamak çok zor" dedi.Maç öncesinde ısınma sırasında Donk ile bir gerginlik yaşayan Ayew, "Donk ile yaşadığım pozisyon futbolun bir parçası. Tüm dünyanın izlediği bir maçta daha fazla saygı beklerdik. Yaptığı hareketten dolayı memnun olmadık ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.