  •  
    "Oyun havaları çaldılar, bunlar hoca, terörist..."
  •  
    Tümer Metin çok kızdı! "Hepiniz küme düşün..."
  •  
    "Fener'de beğendiğim isim Fırat Aydınus'tu!"
  •  
    Benzia'dan maçtan sonra şok paylaşım!
  •  
    "Galatasaray maçında yüreğimiz yandı ve..."

Andre Ayew: "Donk'un hareketinden memnun değiliz"

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Andre Ayew, Galatasaray maçının sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Andre Ayew: 'Donk'un hareketinden memnun değiliz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 00:18
Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hayatını kaybeden genç taraftarı hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Biz böyle geri dönüşlere alışığız. Öncelikle takım olarak büyük bir üzüntü yaşıyoruz. 22 yaşındaki bir taraftarımız ölmüş. Bu durumlar tabii ki futbolun önüne geçiyor. Hayatta bazı şeyler futboldan daha önemlidir. O da bizim ailemizin bir parçasıydı. Bizim bir taraftarımızdı. O yüzden bu maçı yorumlamak çok zor" dedi.

Maç öncesinde ısınma sırasında Donk ile bir gerginlik yaşayan Ayew, "Donk ile yaşadığım pozisyon futbolun bir parçası. Tüm dünyanın izlediği bir maçta daha fazla saygı beklerdik. Yaptığı hareketten dolayı memnun olmadık ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için