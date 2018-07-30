FENERBAHÇE'YE SOLDADO MÜJDESİ!

Fenerbahçe'ye hazır bir şekilde gelen, çarşamba akşam Kadıköy'de oynanacak Cagliari maçı için sabırsız. Fenerbahçe ile ilk idmanına önceki gün çıkan Andre Ayew'in bu karşılaşmada ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giymesi bekleniyor.Yıldız futbolcu, hocası Cocu'yla yaptığı görüşmede, Swansea'deki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hollandalı çalıştırıcı, bugün takımla antrenman yapacak olan Ayew'i yakından takip edecek. İdmandaki durumuna göre, Cagliari maçında oynatıp oynatmayacağına karar verecek.Ganalı futbolcunun çarşamba günkü mücadelede şans bulsa bile, karşılaşmanın son bölümlerinde oynaması bekleniyor.Öte yandan Fenerbahçe'de sezonun ilk hazırlık maçı olan İstanbulspor karşılaşmasında İspanyol forveti Roberto Soldado'nun eli kırılmıştı.Lozan kampını kaçıran Soldado, özel bandajla geçen hafta bireysel çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncunun bugün yapılacak son kontrolünün ardından arkadaşlarına katılması bekleniyor.Elinde forvet kalmayan Cocu, öğrencisini sahada görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.