Hafif ağrıları bulunan Ganalı futbolcu, Cocu'yla yaptığı görüşmede Anderlecht maçında mutlaka sahada olmak istediğini söyledi.Sağlık kurulunun da Ayew'le ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun bugün görev yapması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler'de ameliyat olan Mehmet Topal görev yapamayacak.Mehmet Ekici, Sivas karşısında sakatlandı ancak Roberto Soldado gibi onun da ismi UEFA listesinde bulunmuyor.