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Andre Ayew, Belçika'da formayı istiyor

Hafif ağrıları bulunan Ganalı futbolcu Andre Ayew, Cocu'yla yaptığı görüşmede Anderlecht maçında mutlaka sahada olmak istediğini kaydetti

Andre Ayew, Belçika'da formayı istiyor
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25 Ekim 2018 11:29
Hafif ağrıları bulunan Ganalı futbolcu, Cocu'yla yaptığı görüşmede Anderlecht maçında mutlaka sahada olmak istediğini söyledi.

Sağlık kurulunun da Ayew'le ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun bugün görev yapması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler'de ameliyat olan Mehmet Topal görev yapamayacak.

Mehmet Ekici, Sivas karşısında sakatlandı ancak Roberto Soldado gibi onun da ismi UEFA listesinde bulunmuyor.



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