KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

UDINESE'DE VERİMSİZ OLDU

Galatasaray devre arasında kan değişikliğine gidecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in performansından memnun kalmadığı Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.İki sezondur Udinese'de forma giyen Okaka bu sezon 13 resmi karşılaşmanın 11'inde ilk 11'de oynadı. 30 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsarken 1 kez de asist yaptı.İtalyan star en başarılı dönemini 18 gol attığı Anderlecht'te yaşadı. Ardından 3 sezon Watford'da oynayan Okaka 2 sezondur Udinese'de forma giyiyor.Udinese'de mutsuz olduğu öğrenilen Okaka'nın G.Saray'ın ilgisinden haberdar olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. Bu oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.İki sezondur Udinese'de forma giyen Okaka toplam 29 resmi karşılaşmada 9 gol, 2 asist yaptı. Okaka'nın Galatasaray'ın ilgisinden haberdar olduğu gelen bilgiler arasında.