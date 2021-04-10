Andone'nin şanssızlığı! 299 gün sonra...

14 Haziran 2020'de Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 27. dakikasında sakatlanan ve 299 gün sonra Brighton Albion & Hove U23 takımıyla maça çıkan Florin Andone yeniden sakatlandı.



Çapraz bağ yırtığı sakatlığı nedeniyle çok uzun süre boyunca sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki golcü, Southampton U23 takımıyla oynanan BPL2 mücadelesinin 11. dakikasında arkada adale çekmesi nedeniyle mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kulüp doktorunun önerisiyle Andone için risk alınmadı ve tecrübeli oyuncu kenara alındı.



Florin Andone'nin sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz netlik kazanmadı.



2018 yazında Deportivo'dan 6 milyon euro bonservisle Brighton'a transfer olan Andone, 700 bin euro karşılığında 2019/20 sezonunu Galatasaray'da kiralık geçirdi. Andone, Galatasaray'daki süresi boyunca 9 Süper Lig maçına çıktı ve 2 gol attı.



