Eski veteran pivot Anderson Varejao'nun 2020-21 sezonunun geri kalanı için eski takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, haberi şu tweet'i ile bildirdi:



"Kaynaklara göre, 13 yıllık NBA veteranı Anderson Varejao, sezonun geri kalanı için Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzalamayı planlıyor. Varejao, 12 yıl boyunca birlikte olduğu takıma geri dönüyor."



2004 yılında Draft edilen ve 12 yılı aşkın süredir takımda bulunmuş olan Varejao, maç başına 24.0 dakikada 7.3 sayı ve 7.2 ribaundlık kariyer ortalamalarına sahip.



38 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunda memleketi Brezilya'da oynamak için NBA'den ayrılmıştı.



