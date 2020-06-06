Anderson Talisca'nın menajerinden transfer açıklaması

Jiovani Soeiro ise; "Talisca'nın Çin'in en değerli oyuncusu olduğuna şüphe yok. Uzun bir kontratı var. Herhangi bir kulüple görüşmüyor. Şu anda aklında olan tek şey Ghuangzou Evergrande." dedi.

'nın menajeri Carlos Leite, Brezilyalı yıldızın transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.Çin'de koronavirüs salgınının sebep olduğu durumlar sonrası bazı Çin kulüpleri yabancı oyuncuları ile yollarını ayırdı.Talisca için de benzer bir durumun yaşanabileceği konuşulurken, Brezilyalı'nın menajeri iddiaları reddetti.26 yaşındaki Anderson Talisca, Çin'intakımında kariyerine devam ediyor.Carlos Leite; adıile anılan oyuncusu için; "" dedi.Talisca'nın danışmanıTalisca'nın kulübü ileyılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Çin kulüplerindeki bazı teknik adamlar ve yabancı futbolcular yurt dışında, ülkeye dönebilecekleri zamanı bekliyor. Pandemi nedeniyle 28 Mart'ta sınırların kapatılmasının ardından, vizesi olan ya da oturumu bulunan kişiler bile ülkeye alınmadığı ve bu yasa için tanınan istisnaya futbolcular dahil olmadığı için bu isimlerin gelişi de mümkün olmadı.