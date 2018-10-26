Anderson Talisca'nın bonservisini aldılar!

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan vekiralık olarak forma giyeniçin son dakika açıklaması geldi.Benfica, Guangzhou Evergrande'nin 19.2 milyon euro karşılığında Anderson Talisca'nın bonservisini aldığını duyurdu.Portekiz ekibi, Talisca için 5.8 milyon euro kiralık ücreti de aldıklarını ve toplam 25 milyon euroluk kazanç elde edildiğini açıkladı.Bu sezon Çin ekibinde 14 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 14 gol attı ve 5 asist yaptı.Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen Anderson Talisca, 2014 yılında Benfica'ya 4.7 milyon euroya transfer olmuştu.