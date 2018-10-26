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Anderson Talisca'nın bonservisini aldılar!

Benfica, Guangzhou Evergrande'nin 19.2 milyon euro karşılığında Anderson Talisca'nın bonservisini aldığını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Anderson Talisca'nın bonservisini aldılar!
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26 Ekim 2018 23:37
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Guangzhou  Evergrande'de kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca için son dakika açıklaması geldi.

Benfica, Guangzhou Evergrande'nin 19.2 milyon euro karşılığında Anderson Talisca'nın bonservisini aldığını duyurdu.

Portekiz ekibi, Talisca için 5.8 milyon euro kiralık ücreti de aldıklarını ve toplam 25 milyon euroluk kazanç elde edildiğini açıkladı.

Bu sezon Çin ekibinde 14 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen Anderson Talisca, 2014 yılında Benfica'ya 4.7 milyon euroya transfer olmuştu.

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