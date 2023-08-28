Anderson Talisca, Katar'a transfer oluyor!

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcunun, Katar ekiplerinden Al-Duhail'e transfer olmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Anderson Talisca, Katar'a transfer oluyor!
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28 Ağustos 2023 19:04
Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, transfer iddiasıyla gündeme geldi.

Katar basınında yer alan habere göre, Al Duhail'in Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

KATAR'A TRANSFERİ YAKIN!

Al Duhail'in Anderson Talisca'yı renklerine bağlamasının oldukça yakın olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.

AL NASSR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Talisca'nın, kulübü Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Al Nassr'da şu ana dek 62 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca, 45 gol attı ve 6 asist yaptı.

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