Anderson Talisca imzayı atıyor

Galatasaray ile adı anılan Anderson Talisca'nın, Al Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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Anderson Talisca imzayı atıyor
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02 Mart 2023 08:53
Al-Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın, sezon sonu için Galatasaray'la sözlü olarak anlaştığı yazılmıştı. Ancak Suudi Arabistan basınından bunun tam tersi yönünde haberler geldi.

Brezilya'da tedavi gören yıldız futbolcunun 1 hafta içinde Al-Nassr'la mukavele yenileyeceği belirtildi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Talisca'nın mevcut sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecekti.

Yapılacak yeni mukavelenin ardından Talisca'nın maaşına da zam yapılması bekleniyor.

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