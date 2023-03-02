Anderson Talisca imzayı atıyor

Al-Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın, sezon sonu için Galatasaray'la sözlü olarak anlaştığı yazılmıştı. Ancak Suudi Arabistan basınından bunun tam tersi yönünde haberler geldi.



Brezilya'da tedavi gören yıldız futbolcunun 1 hafta içinde Al-Nassr'la mukavele yenileyeceği belirtildi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Talisca'nın mevcut sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecekti.



Yapılacak yeni mukavelenin ardından Talisca'nın maaşına da zam yapılması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ