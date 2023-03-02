Anderson Talisca imzayı atıyor

Al-Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın, sezon sonu için Galatasaray'la sözlü olarak anlaştığı yazılmıştı. Ancak Suudi Arabistan basınından bunun tam tersi yönünde haberler geldi.
Brezilya'da tedavi gören yıldız futbolcunun 1 hafta içinde Al-Nassr'la mukavele yenileyeceği belirtildi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Talisca'nın mevcut sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecekti.
Yapılacak yeni mukavelenin ardından Talisca'nın maaşına da zam yapılması bekleniyor.
Brezilya'da tedavi gören yıldız futbolcunun 1 hafta içinde Al-Nassr'la mukavele yenileyeceği belirtildi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Talisca'nın mevcut sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecekti.
Yapılacak yeni mukavelenin ardından Talisca'nın maaşına da zam yapılması bekleniyor.
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