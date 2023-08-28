Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Talisca, Al Nassr'da mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2023 20:44
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 20:45
Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Talisca, hakkındaki transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve Al Nassr'da kalacağını söyledi.

Brezilyalı yıldız açıklamasında, "Al Nassr taraftarları, yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşme yeniledim. Kulüpten ayrılmam için bir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum, kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Çünkü hiçbir neden yok. Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray ile Katar'dan Al Duhail ile anılıyordu.

AL NASSR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Talisca'nın, kulübü Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Al Nassr'da şu ana dek 62 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca, 45 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery