Anderson Talisca'dan Şenol Güneş yorumu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmeyle ilgili bir yorum da Anderson Talisca'dan geldi.
TALISCA'DAN GÜNEŞ MESAJI
Daha önce Beşiktaş forması giyen Talisca, Şenol Güneş için başarı dileğinde bulunurken, "Um grande homem" yani; "Harika bir adam" ifadesini kullandı.
TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Şenol Güneş ile iyi bir iletişim kuran Anderson Talisca, 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist, 2017-18 sezonunda ise 47 maçta 20 gol 8 asistlik katkısı ile dikkatleri üstüne çekmişti. Talisca şu anda Al Nasr ekibinde kariyerine devam ediyor.
TALISCA'DAN GÜNEŞ MESAJI
Daha önce Beşiktaş forması giyen Talisca, Şenol Güneş için başarı dileğinde bulunurken, "Um grande homem" yani; "Harika bir adam" ifadesini kullandı.
TALISCA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Şenol Güneş ile iyi bir iletişim kuran Anderson Talisca, 2016-17 sezonunda 33 maçta 17 gol 6 asist, 2017-18 sezonunda ise 47 maçta 20 gol 8 asistlik katkısı ile dikkatleri üstüne çekmişti. Talisca şu anda Al Nasr ekibinde kariyerine devam ediyor.
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