Anderson Talisca'dan şaşırtan karar

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Al Nassr'daki sözleşmesini tamamlama kararı aldı.



Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği haberleri manşetleri süslüyordu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Brezilyalı futbolcu, kariyeriyle ilgili nihai kararı verdi. Anderson Talisca, Al Nassr'da kalma kararı aldı.



ANDERSON TALISCA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR



Brezilyalı futbolcunun Al Nassr'dan ayrılma kararından vazgeçme nedeni olarak kazandığı yıllık ücreti Avrupa ekiplerinin karşılayamaması gösterildi.



TALISCA AL NASSR'DAN SERVET KAZANIYOR



Anderson Talisca, Suudi Arabistan temsilcisinden yıllık 8 milyon euro ücret kazanıyor. Maddi konularda daha titiz davranan Fenerbahçe ve Beşiktaş, Brezilyalı futbolcuya Al Nasrr'dan kazandığı ücretin daha altında bir teklifle gidince Talisca, Suudi Arabistan'da kalma kararı verdi.



ANDERSON TALISCA'NIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ



28 yaşındaki futbolcu bu sezon Al Nassr ile 27 maça çıktı. Anderson Talisca oynadığı 27 mücadelede 18 gol 2 asistlik bir performans ortaya koyarak takımının gol yollarındaki en etkili silahlarından biri oldu.











