Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer çalışmalarından belki de en önemlisi Anderson Talisca. Siyah beyazlı yönetimin Brezilyalı oyuncuyla yaptığı görüşmeler son derece olumlu geçti. Yıllık 2,5 milyon avroluk teklifi kabul eden 28 yaşındaki oyuncuyla sadece imza parası konusunda masaya oturulacak. Bu gelişmeler yaşanırken Anderson Talisca'dan Al-Nassr'dan ayrılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı yolunda açıklama geldi. Brezilyalı "Kulübümde uzun yıllar kalmak istiyorum ve burada tarih yazmak istiyorum" dedi.



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Ancak Anderson Talisca'nın bu açıklamasının sebebi, kulüpten alacağının olması. En-Nassr ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Talisca, yaklaşık 8 milyon avroluk alacağını bırakmak istemiyor. Brezilyalı yıldız bu açıklamasıyla kendisini istemeyen en-Nassr yetkililerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ederken, Türkiye'den başka kulüpler devreye girmeden önce transferi bitirmek için hazırda bekliyor.



