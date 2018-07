Anderson Talisca: 'Az daha kötü yollara sapıyordum'

"FRİKİKLER BENİM GİZLİ SİLAHIM"

"UMARIM RİVALDO'NUN SEVİYESİNE GELİRİM"

"ÇİN'DE TARİHİ BAŞTAN YAZMAK İSTİYORUM"

"AVRUPA'DA TARAFTAR TEZAHÜRAT YAPMIYOR"

"AZ DAHA KÖTÜ YOLLARA SAPIYORDUM"

'ta geçirdiği 2 başarılı sezonun ardından sürpriz bir şekilde Çin Ligi ekiplerinden'nin yolunu tutan ve ilk maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken ve 2. maçında da da 2 kez ağları sarsan, yeni macerasını ve öncesini anlattı. Talisca, çocukluğunda zor günler geçirdiğini de söylerken, "ifadelerini kullandı.Teknik direktör Cannavaro'nun uzun süredir kendisini takip ettiğini belirten Talisca, "Çin'de şu anda çok iyi hissediyorum.Burada yaptığım işe güven hissedildiğini ve destek verildiğini hissediyorum. Genel anlamda çok iyi durumdayım. Herhangi bir endişem yok" dedi.Şampiyon olmak istediğini belirten Brezilyalı oyuncu, frikik becerisine dikkat çekerken, "Amacımız şampiyon olmak. Her maçta hazır olmalıyız. Aldığımız her galibiyet bizi cesaretlendirecek. Profesyonel bir oyuncu olarak, üzerime düşeni yapacağım ve sonrası yavaşça gelecek.Bunun yanında sahada pozisyon alma konusundaki becerim de, gol atmak için önemli olan şey. Benim karakteristik özelliklerim bunlar" ifadelerini kullandı.Saç stili merak edilen Talisca, idolü Rivaldo'ya da değinirken, "17 yaşındaydım ve Brezilya'daydım. Bir gün saçlarımı kestim ve benim tarzım bu oldu. Sonrasında öyle kaldı. Rivaldo benim idolüm. Çin'de onunla görüşebilirsem, hayallerim gerçek olur. Rivaldo ile benzerliklerim var ama genel olarak farklıyız. Beni çok etkileyen bir oyuncu." diye konuştu.Çin'de tarih yazmak istediğini vurgulayan Sambacı, "Şehir çok güzel, düşündüğümden de daha güzel ve eğlenceli. Çok fazla taraftar beni tanıyor ve benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Önemli olan futbol oynarken mutlu olmak. Nerede olursa olsun, amaç aynı.Sonra da umarım Brezilya Milli Takımı'na tekrar seçilirim" mesajını yolladı.İlk maçın ardından kendisine "Guangzhou Kulesi" lakabının takılması üzerine Talisca, "Lakabım nereden çıktı, bilmiyorum ama memnunum. Gerçekten sevdim. Stadın atmosferi de çok güzel, çok beğendim." dedi.Çocukluğundaki sorunların kendisini güçlendirdiğini anlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Çocukluğumda sorunlar oldu. Çocukken annem ve babam boşanma kararı aldı. İki erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var.Çocukluğumdaki deneyimlerim, sahada daha da ciddi savaşmamı sağladı. Hayatımdaki her şey için, ailem iyi bir hayat yaşadığı için minnettarım" diyerek sözlerini noktaladı.