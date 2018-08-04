Anderson Oliveira'yı sezon boyu izlemek 100 lira

Kadrosuna, daha önce Manchester United forması da giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Oliveira ve çok sayıda önemli oyuncuyu katan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kombine bilet satışı sürüyor.Anderson Oliveira ve Mickael Pote gibi isimleri kadrosuna katarak iddialı bir takım kuran mavi-lacivertlilerde, kombine biletler geçen hafta satışa sunuldu.Kuzey kale arkası 100, maraton 200, kuzey ve güney kapalı tribünleri 500 liradan satılan kombinelerden bugüne kadar 720'si taraftarlarca satın alındı.Transfer çalışmalarının sürdüğü Akdeniz ekibi, sezonun açılış maçında 10 Ağustos'ta deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak.