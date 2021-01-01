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Anderson'dan Ayton'a tavsiye: "Shaq gibi agresif ol, çekingen olma!"

Eski Orlando Magic oyuncusu Nick Anderson, Phoenix Suns pivotu DeAndre Ayton'ı, hücum tarafında eski takım arkadaşı Shaquille O'Neal gibi agresif görmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Orlando Magic oyuncusu Nick Anderson, Phoenix Suns pivotu DeAndre Ayton'ı, hücum tarafında eski takım arkadaşı Shaquille O'Neal gibi agresif görmek istediğini söyledi.

Ayton'ın önceki sezon Suns'ın NBA Finalleri yolunda playofflarda yaptığı katkıyı göz önünde bulunduran Anderson, Shaq ve Ayton arasında bir karşılaştırma yaptı.

Bally Sports'tan Brandon "Scoop B" Robinson, Anderson'ın sözlerini Twitter'da şöyle paylaştı:

"Deandre Ayton derdim. Görmek istediğim tek şey, Deandre Ayton'ın daha agresif olması. Çekingen olmamalı. Shaq sırtı dönükken o topu aldığında, resmen kıyamet kopardı."


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