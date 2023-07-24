Minnesota Timberwolves forveti Kyle Anderson'ın Çin vatandaşlığı alarak, FIBA Dünya Kupası'nda Çin Milli takımı için mücadele etmeye hak kazandığı bildirildi.



Çin Basketbol Federasyonu, Anderson'ın resmi olarak Çin vatandaşlığını aldığını duyurdu ve 29 yaşındaki oyuncu, böylece FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Çin için oynamaya hak kazandı.



Çin, Jamaika'da doğan anneannesinden Çinli bir babaya ve Jamaikalı bir anneye kadar uzanan köklere sahip olan Anderson'ın vatandaşlık alma sürecini geçtiğimiz yıldan beri yakın takipteydi.



Anderson bu köklerle yalnızca sekizde bir Çinli sayılsa da, efsane oyuncu Yao Ming, Anderson'ın "kültürel kimliği" de göz önüne alındığında, vatandaşlığa alınma kriterlerine kesinlikle uyduğunu açıkladı.



