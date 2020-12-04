Anders Trondsen: "Yakında görüşmek üzere!"

Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Anders Trondsen bireysel çalışmalara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Anders Trondsen: 'Yakında görüşmek üzere!'
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04 Aralık 2020 15:32
Trabzonspor'un sakatlık geçiren Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, bireysel çalışmalara başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 Eylül'de sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen Anders Trondsen'in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı şekilde devam ettiği belirtildi.

Teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına da başladığı aktarıldı.

Açıklamada, Anders Trondsen'in taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğu vurgulanarak, şu ifadelerine yer verildi:

"Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere."



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