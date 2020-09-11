Anders Trondsen sahalara ne zaman dönecek?

Bordo-mavililerin yeni transferi 2021 Mart ayına kadar yeşil sahalardan uzak kalacak. Trondsen'in yokluğunda Brezilyalı Flavio Medeiros forma giyecek

Haber; Sabah
Anders Trondsen sahalara ne zaman dönecek?
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11 Eylül 2020 08:50
Süper Lig'de açılış haftası öncesi Trabzonspor'a Anders Trondsen'den kötü haber geldi. Önceki gün yapılan idmanda dizi dönen Norveçli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kariyerinde ilk kez sakatlanan Trondsen'in sahalara dönüşü 2021 Mart ayını bulacak. Bu tatsız gelişmeden sonra Trabzonspor, Beşiktaş maçında oynatmak için, bir başka yeni transfer Brezilyalı 6 numara Flavio'nun lisansını çıkardı.

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Trondsen'in yanı sıra adalesinde gerilme olan Marlon ile Ç.Rize ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Pereira da Beşiktaş'a karşı oynayamayacak.

 



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