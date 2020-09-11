Anders Trondsen sahalara ne zaman dönecek?

Süper Lig'de açılış haftası öncesi Trabzonspor'a Anders Trondsen'den kötü haber geldi. Önceki gün yapılan idmanda dizi dönen Norveçli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kariyerinde ilk kez sakatlanan Trondsen'in sahalara dönüşü 2021 Mart ayını bulacak. Bu tatsız gelişmeden sonra Trabzonspor, Beşiktaş maçında oynatmak için, bir başka yeni transfer Brezilyalı 6 numara Flavio'nun lisansını çıkardı.
EKSİKLER 3'E ÇIKTI
Trondsen'in yanı sıra adalesinde gerilme olan Marlon ile Ç.Rize ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Pereira da Beşiktaş'a karşı oynayamayacak.
Kariyerinde ilk kez sakatlanan Trondsen'in sahalara dönüşü 2021 Mart ayını bulacak. Bu tatsız gelişmeden sonra Trabzonspor, Beşiktaş maçında oynatmak için, bir başka yeni transfer Brezilyalı 6 numara Flavio'nun lisansını çıkardı.
EKSİKLER 3'E ÇIKTI
Trondsen'in yanı sıra adalesinde gerilme olan Marlon ile Ç.Rize ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Pereira da Beşiktaş'a karşı oynayamayacak.