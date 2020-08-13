Anders Trondsen: 'Karar vermem çok kolay oldu'

Sörloth'un havaalanındaki karşılanma görüntülerinden etkilendiğini belirten Norveçli futbolcu, "Çılgınca sahneler vardı. Futbolun orada ne anlama geldiğini gayet iyi anlatan resimlerdi. Sörloth'un bana anlattığı şeylerin tamamı olumluydu" diye konuştu.



Trabzonspor'un Rosenborg Kulübü'nden bonservisiyle birlikte transfer ettiği Anders Trondsen, bordo-mavili formayı giyeceği için büyük bir heyecan yaşadığını söyledi. Norveçli futbolcu, ülkesinde yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a transferini güzel ve ileri atılmış bir adım olarak nitelendirdi.



Sörloth'un kente ilk ayak bastığında havaalanında oluşan görüntülerden etkilendiğini itiraf eden Trondsen, bordo-mavili ekip hakkındaki düşüncelerinden yakın arkadaşıyla yaptığı görüşmelere ve yeni takımında hangi mevkide oynayacağına kadar bir çok konuya açıklık getirdi.



Trondsen, "Sörloth geçen yıl Trabzonspor'a transfer olduğunda, havaalanında kendisine yapılan karşılamanın görüntülerini gördüm. Çok çılgınca sahneler vardı. Futbolun orada ne anlama geldiğini gayet iyi anlatan resimlerdi. Benim açımdan çok keyifli geçeceğini zannediyorum. Gittiğim yerde bir arkadaşımın olması önemli bir avantaj olacak. Sörloth ile defalarca konuştum ve ondan bilgiler aldım. Kendisinin bana anlattığı şeylerin tamamı olumluydu. Dolayısıyla benim için karar vermesi çok kolay oldu" dedi.



Sabırsızlanıyorum



Tecrübeli futbolcu şöyle devam etti:



"Türkiye ligiyle ilgili bir sürü iyi şey duydum. Büyük bir kulübe gidiyorum. Kendi adıma çok güzel bir adım attığımı hissediyorum ve bence ileri bir adım attım. Trabzonspor formasıyla sahaya çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Çok fanatik bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Onlarla buluşmayı da dört gözle bekliyorum. Korona biter de umarım bir an önce stada dönerler. Beni bir diğer heyecanlandıran faktör ise bir çok iyi futbolcuyla aynı sahayı paylaşacak olmak."



'Orta sahada oynayacağım'



Rosenborg'daki son sezonunda sol bek olarak görev yapan Trendson, "Trabzonspor'da sahanın hangi bölgesinde oynatılacaksın?" sorusunu yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, "Orta sahada oynayacağım. Bu durum beni mutlu ediyor. Çünkü o bölgede kalitemi sergileyebiliyorum. Bu bölgedeki yeteneklerim hala körelmedi. Bunu geçen maçta bir süre orada oynayınca gördüm. Bu da bana sonrası için güven verdi. Zaten Trabzonspor uzun bir süredir beni takip ediyordu, muhtemelen neyi iyi yaptığımı biliyorlardır" dedi.



'Sörloth'un durumu bana bağlı değil'



Yakın arkadaşının da kadrosunda yer aldığı bir takıma transfer olduğu ancak Alexander Sörloth'u transfer etmek isteyen birçok kulüp olması nedeniyle takım arkadaşı olup olmayacakları yönündeki belirsizliğin kendisine hatırlatıldı. Norveçli futbolcu, "Bu bana bağlı bir şey değil... Kararı ben vermeyeceğim. Bununla başkaları ilgilenecek. Benim açımdan bakacak olursanız, transfer olduğum takımda bir tanıdığımın olması tabii güzel bir şey" dedi.



Anders Trondsen, pazar günü oynanacak Aaalesund maçında son kez Rosenborg forması giyerek kulüple bağını koparacak.



