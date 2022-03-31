Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat oldu

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi.
Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."