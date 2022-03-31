Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat oldu

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da Anders Trondsen ameliyat oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat oldu
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31 Mart 2022 12:51
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi.

Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

 
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