Anders Trondsen: "Cornelius soğuk havaları sever"

Trabzonsporlu Anders Trondsen, Altay maçı sonrası konutşu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Anders Trondsen: 'Cornelius soğuk havaları sever'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2021 23:02
Trabzonsporlu Anders Trondsen, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Trondsen "Çok zor bir maçtı. İlk yarı kötü oynadık. Devrede hocamız bizi uyardı ve yapmamız gerekenleri söyledi." dedi.

Trondsen ayrıca "Andreas Cornelius çok iyi bir oyuncu, soğuk havaları seviyor. Bize çok önemli bir galibiyet getirdi." açıklamasını yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.