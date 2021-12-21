Anders Trondsen: 'Cornelius soğuk havaları sever'

Trabzonsporlu Anders Trondsen, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Trondsen "Çok zor bir maçtı. İlk yarı kötü oynadık. Devrede hocamız bizi uyardı ve yapmamız gerekenleri söyledi." dedi.



Trondsen ayrıca "Andreas Cornelius çok iyi bir oyuncu, soğuk havaları seviyor. Bize çok önemli bir galibiyet getirdi." açıklamasını yaptı.





İLGİLİ VİDEO