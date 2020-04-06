Anders Andersson: 'En büyük baskıları Ali Sami Yen ve Antas Stadyumu'nda gördüm'

Benfica formasıyla Porto'ya karşı oynadığı maçta seyirci hışmına uğrayan Anders Andersson, yaşadıklarını yabancı basına anlattı.İsveçli emekli futbolcu zorlandığı statlar arasına Ali Sami Yen'de oynanan milli maçı da ekledi.Anders Andersson, Benfica forması ile Porto'nun eski stadı olan Antas Stadyumu'nda oynanan maçı anlatırken; "" dedi.Porto söz konusu "düşmanca" karşılaşmayı 3-2 kazandı. Anders Andersson, oyundan alınırken yaşadıklarını; "" diyerek açıkladı.Bütün bu sebep olan ise; İsveçli futbolcunun Porto'nun yıldızı Deco'ya kendi tabiriyle "biraz güç" uygulamasıydı.