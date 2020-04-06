Anders Andersson: 'En büyük baskıları Ali Sami Yen ve Antas Stadyumu'nda gördüm'

Benfica formasıyla Porto'ya karşı oynadığı maçta seyirci hışmına uğrayan Anders Andersson, yaşadıklarını yabancı basına anlattı.
İsveçli emekli futbolcu zorlandığı statlar arasına Ali Sami Yen'de oynanan milli maçı da ekledi.
"ALİ SAMİ YEN'DE GÖRDÜM AMA..."
Anders Andersson, Benfica forması ile Porto'nun eski stadı olan Antas Stadyumu'nda oynanan maçı anlatırken; "Şüphesiz futbol oynadığım en düşmanca yerdi. İsveç Milli Takımı ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığımı hatırlıyorum fakat kulüp seviyesinde hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.
Porto söz konusu "düşmanca" karşılaşmayı 3-2 kazandı. Anders Andersson, oyundan alınırken yaşadıklarını; "Portekiz'de o dönem bir kural vardı; oyundan çıkan oyuncu kendisine en yakın yerden sahayı terketmesi gerekiyordu. Taraftarların önünden yürürken; bira, bozuk para ve akla gelmeyecek türlü şeyleri üzerime fırlattılar. Yine de başım dik bir şekilde sahayı terkettim." diyerek açıkladı.
Bütün bu sebep olan ise; İsveçli futbolcunun Porto'nun yıldızı Deco'ya kendi tabiriyle "biraz güç" uygulamasıydı.
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İsveçli emekli futbolcu zorlandığı statlar arasına Ali Sami Yen'de oynanan milli maçı da ekledi.
"ALİ SAMİ YEN'DE GÖRDÜM AMA..."
Anders Andersson, Benfica forması ile Porto'nun eski stadı olan Antas Stadyumu'nda oynanan maçı anlatırken; "Şüphesiz futbol oynadığım en düşmanca yerdi. İsveç Milli Takımı ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığımı hatırlıyorum fakat kulüp seviyesinde hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.
Porto söz konusu "düşmanca" karşılaşmayı 3-2 kazandı. Anders Andersson, oyundan alınırken yaşadıklarını; "Portekiz'de o dönem bir kural vardı; oyundan çıkan oyuncu kendisine en yakın yerden sahayı terketmesi gerekiyordu. Taraftarların önünden yürürken; bira, bozuk para ve akla gelmeyecek türlü şeyleri üzerime fırlattılar. Yine de başım dik bir şekilde sahayı terkettim." diyerek açıkladı.
Bütün bu sebep olan ise; İsveçli futbolcunun Porto'nun yıldızı Deco'ya kendi tabiriyle "biraz güç" uygulamasıydı.
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