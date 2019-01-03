Anderlecht'ten Phillip Cocu açıklaması!

Belçika Ligi takımlarından'te teknik direktör krizi sürüyor. Hein Vanhaezebrouck'un ayrılmasının ardından takımı geçici olarak Karim Belhocine'ye emanet eden Anderlecht'teismi uzun süre gündemde kalmıştı.Anderlecht Sportif Direktörü Frank Arnesen ise Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu hakkında açıklamalarda bulundu.Hollandalı teknik adam hakkında konuşan Arnesen, ''Cocu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendine gelene kadar uzun bir süre takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Pilini doldurması gerekiyor. Cocu ile anlaşmadık. Önümüzdeki yaza kadar da Anderlecht'in teknik direktörü olmayacağını söyleyebilirim.'' dedi.Frank Arnesen ile Phillip Cocu, Hollanda'da PSV takımında birlikte çalışmışlardı. Arnesen'in göreve gelir gelmez Cocu'yu takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti.