  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Anderlecht'ten Phillip Cocu açıklaması!

Anderlecht Sportif Direktörü Frank Arnesen, takımın başına geçeceği iddia edilen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Anderlecht'ten Phillip Cocu açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2019 15:55
Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'te teknik direktör krizi sürüyor. Hein Vanhaezebrouck'un ayrılmasının ardından takımı geçici olarak Karim Belhocine'ye emanet eden Anderlecht'te Phillip Cocu ismi uzun süre gündemde kalmıştı.

Anderlecht Sportif Direktörü Frank Arnesen ise Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu hakkında açıklamalarda bulundu.

''PİLİNİ DOLDURMASI GEREKİYOR''

Hollandalı teknik adam hakkında konuşan Arnesen, ''Cocu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kendine gelene kadar uzun bir süre takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Pilini doldurması gerekiyor. Cocu ile anlaşmadık. Önümüzdeki yaza kadar da Anderlecht'in teknik direktörü olmayacağını söyleyebilirim.'' dedi.

Frank Arnesen ile Phillip Cocu, Hollanda'da PSV takımında birlikte çalışmışlardı. Arnesen'in göreve gelir gelmez Cocu'yu takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için