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Anderlecht'in Fenerbahçe iddiası! ''Türkler karşısında...''

Anderlecht forması giyen Pieter Gerkens, Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu ancak Avrupa hayallari için kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Anderlecht'in Fenerbahçe iddiası! ''Türkler karşısında...''
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22 Ekim 2018 13:09
UEFA Avrupa Ligi'nde hafta arası Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Anderlecht'te 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Pieter Gerkens'den açıklamalar geldi.

Anderlecht formasıyla bu sezon 3 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Gerkens, Fenerbahçe karşısında Avrupa hayalleri için kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Pieter Gerkens, Avrupa Ligi'ndeki kritik maçla ilgili ''Avrupa'da bir hedefimiz var ve herkes bizden Türkler karşısında kazanmamızı bekliyor. Tamamen Fenerbahçe maçına konsantre olmalı ve kafamızı dağıtacak şeylerle uğraşmamalıyız. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Fenerbahçe'ye karşı fiziksel olarak enerjimizi 90 dakikaya yaymalıyız'' ifadelerini kullandı.

Bireysel olarak da hedefinin daha çok gol ve asist olduğunu söyleyen Belçikalı oyuncu ''Geçen sezondan daha iyi olmak istiyorum ve bunun için çalışmalarımı da sürdürüyorum. Umarım gol atmaya ve attırmaya devam ederim'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında Anderlecht, Belçika'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin 3 puanı bulunurken, Anderlecht'in grupta henüz puanı bulunmuyor.



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