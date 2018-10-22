Anderlecht'in Fenerbahçe iddiası! ''Türkler karşısında...''

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta arası Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek'te 23 yaşındaki orta saha oyuncusu'den açıklamalar geldi.Anderlecht formasıyla bu sezon 3 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Gerkens, Fenerbahçe karşısında Avrupa hayalleri için kazanmak zorunda olduklarını söyledi.Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Pieter Gerkens, Avrupa Ligi'ndeki kritik maçla ilgiliifadelerini kullandı.Bireysel olarak da hedefinin daha çok gol ve asist olduğunu söyleyen Belçikalı oyuncudedi.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında Anderlecht, Belçika'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin 3 puanı bulunurken, Anderlecht'in grupta henüz puanı bulunmuyor.