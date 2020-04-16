Anderlecht ve Lille, Babel'in peşinde

Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Babel'e Anderlecht'in dışında Lille de talip oldu. Hollanda kulübü tarafından kiralık sözleşmesi feshedilen Babel'in Sarı-Kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşmesi daha var.32 yaşındaki Babel Terim'in planları arasında yok. Anderlecht Teknik Direktörü Vercauteren'in Babel'i istemesi üzerine Belçika ekibinin G.Saray'a teklifte bulunması bekleniyor. Lille'nin de Babel'le çok yakından ilgilendiği öne sürüldü.Devre arası Ajax'a kiralanan Babel Hollanda kulübünde vasat görüntü çizerek bekleneni veremedi.