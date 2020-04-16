Anderlecht ve Lille, Babel'in peşinde

Yeni sezonda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in takımda düşünmediği Babel için Anderlecht'in ardından Fransız takımlarından Lille'nin de devreye girdiği öğrenildi

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Anderlecht ve Lille, Babel'in peşinde
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16 Nisan 2020 10:24
Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Babel'e Anderlecht'in dışında Lille de talip oldu. Hollanda kulübü tarafından kiralık sözleşmesi feshedilen Babel'in Sarı-Kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşmesi daha var.

32 yaşındaki Babel Terim'in planları arasında yok. Anderlecht Teknik Direktörü Vercauteren'in Babel'i istemesi üzerine Belçika ekibinin G.Saray'a teklifte bulunması bekleniyor. Lille'nin de Babel'le çok yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Devre arası Ajax'a kiralanan Babel Hollanda kulübünde vasat görüntü çizerek bekleneni veremedi.

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